Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan beş yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy cezaevine girdi.

Sarkozy, yerel saatle 09.40 sularında başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girdi.

Suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen Sarkozy'nin burada hücreye alınmadan önce bazı idari prosedürleri tamamlaması gerekecek.

Sarkozy, bu cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik, pencereli bir hücrede tutulacak.

Sarkozy ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor." ifadesini kullandı.

Bu "yargı skandalına" tepki vermeye devam edeceğini belirten Sarkozy, "Hiç şüphem yok. Hakikat galip gelecek." dedi.

Yerel medyadaki haberlere göre, La Sante Cezaevi Müdürü Sebastien Cauwel, Sarkozy'nin diğer mahkumlardan izole bir şekilde hücrede kalacağını doğruladı, bunun Fransa genelindeki en güvenilir hücre olduğunu ifade etti.

Cauwel, Sarkozy'nin günde iki defa yürüyüşe çıkma hakkı ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir salona erişimi olacağını aktararak eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın tutukluluk süresi boyunca yalnız kalacağını kaydetti.

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, müvekkilinin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde başvuruda bulunacağını belirterek Sarkozy'nin hapiste geçirdiği tek bir gecenin bile gereksiz olduğunu ifade etti.

Sarkozy, 1958'den bu yana Fransa tarihinde hapse giren ilk eski cumhurbaşkanı oldu.

- Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.