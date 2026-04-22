(Kamalı Haber)- Lefkoşa'da meydana gelen " vahim zarar, mülke tecavüz, kasti hasar, tecavüzi alet taşımak, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket "suçlarından tutuklanan Ümit Ertuğrul mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı.

Mulla, zanlının 18.04.2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Şht. Mustafa Alirıza Sokak üzerinde 125 miligram alkollü içki tesirinde olduğu bir esnada makul mazereti olmaksızın anlamsızca bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayıp uygunsuz tavr-ı harekette bulunduktan sonra üvey kardeşi olan 43 yaşındaki E.T.’yi (K) vücudunun muhtelif yerlerine müteakip defalar vurarak dişlerinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, akabinde zanlının ikametgahın alüminyumdan mamul giriş kapısını ve konu ikametgahın içerisine girerek Beyaz renk Finlux marka buzdolabını tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahta saplı keser ile kırıp 32 bin TL hasara uğrattığını belirti. Polis, zanlının olay yerine giden polis ekipleri tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahta saplı keserin konu ikametgah içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, aynı tarihte müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde muayene edildiğini, sağ dirsek sağ ve sol dizde darp izi mevcut olduğunu ve ön iki dişte kırık olduğuna dair rapor alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının geçmişte benzer suçlardan sabıkaları olduğunu, en son 2025 yılı Kasım ayında benzer suçlardan dolayı 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Beni çıldırttılar, attıkları mesajlarla tahrik ettiler” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.