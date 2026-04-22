Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında temsili olarak “Çocuk Hakları” gündemiyle toplandı. Temsili Genel Kurula, her ilçeden belirlenen 50 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, Genel Kurul’da yaptıkları konuşmalarda, özellikle Çocuk Hakları Bildirgesi’nden alıntılar yaparak, daha eşit ve daha adil bir dünya dileğini dile getirdi.

-Öztürkler görevini Polatpaşa İlkokulu öğrencisi Ödül Metin’e devretti

Toplantı, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in konuşmasıyla başladı. “Bugün bizler değil öğrencilerimiz konuşacak biz onları dinleyeceğiz” diyen Öztürkler, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığını hatırlattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gelecek sizsiniz, gelecek çocuklara emanettir ve gelecek çocukların ellerinde şekillenecektir” sözlerine dikkat çeken Öztürkler, nitelikli, kaliteli, çağdaş, Atatürk ilkelerine bağlı çocukların yetiştirilmesinin, Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Öztürkler, daha sonra Meclis Başkanlığını görevini Polatpaşa İlkokulu öğrencisi Ödül Metin’e devretti. Katipliği ise Gelibolu İlkokulu öğrencisi Alp Borazan ve Gönyeli İlkokulu öğrencisi Ali Alp Gazitepe üstlendi.

Türk Çocuğunun Andı’nı okuyan Temsili Meclis Başkanı Ödül Metin, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

-Metin dünya liderlerine seslendi: “Artık durun, durun ve düşünün”

Temsili Meclis Başkanı Ödül Metin günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 23 Nisan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıdığına dikkat çekti.

Metin, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece egemenliğin millete geçtiği gün değil aynı zamanda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ve sonrasında çağdaşlaşma adına yapılacak devrimlerin de temelinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

İngiltere’nin eski başbakanı Winston Churchill’in Atatürk’e olan hayranlığını, “Böylesine büyük liderler 100 yılda bir gelir, o da Türklere geldi” sözüyle dile getirdiğini kaydeden Metin, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratırken, her hamleyi büyük bir satranç ustası gibi önceden planladığını, her adımı kusursuzca hesaplayarak, attığını söyledi.

Atatürk’ün egemenliğin millete geçtiği günü çocuklara armağan etmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Metin, “Çocukları ve çocuk haklarını, ne kadar çok önemsediğinin bir göstergesidir” dedi. Atatürk’ün güvenini boşa çıkarmayacaklarını kaydeden Metin, demokrasinin en temel ilkelerine sahip çıkacakları ve adalet duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyecekleri sözünü verdi.

Dünyadaki yaşanan savaşlara da değinen Ödül Metin, çocuk haklarının ihlal edilmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Dünya liderlerine seslenen Metin, “Artık durun, durun ve düşünün. Sadece bir tane dünya var ve bu dünya hepimizin” dedi.

Güzelyurt Fikri Karayel İlkokulu öğrencisi Muhammed Emin Gök’ün Çocuk Hakları Bildirgesini, İskele Dipkarpaz İlkokulu öğrencisi İrem Efe’nin ise, “Benim İki Bayrağım Var” adlı şiiri okuduğu Genel Kurulda, ilçe okullarından birer temsilci konuşma yaptı.

-Genç: “Farklılıkların bir ayrım nedeni değil zenginlik olduğu bizlere küçük yaşlardan itibaren öğretilmeli”

Lefkoşa İlçesinden Haspolat İlkokulu öğrencisi Öykü Genç konuşmasında, Çocuk Hakları Bildirgesinin birinci ilkesinin çok açık bir gerçeği ifade ettiğini belirterek, her çocuğun hiçbir ayrım yapılmaksızın aynı haklara sahip olduğunu vurguladı.

Bir çocuğun kim olduğu, nereden geldiği veya nasıl göründüğünün farklı muamele görmesine sebep olmaması gerektiğini ifade eden Genç, “Ne yazık ki bazen çocuklar arasında dışlanma, ayrımcılık ve önyargılar yaşanabilmektedir” dedi.

Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şeyin kabul görmek, değer verilmek ve eşit davranılmak olduğunu kaydeden Genç, bu nedenle okullarda eşitlik ve saygıyı güçlendiren çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.

“Farklılıkların bir ayrım nedeni değil zenginlik olduğu bizlere küçük yaşlardan itibaren öğretilmelidir” diyen Genç, çocukların daha eşit ve daha adil bir dünyada büyümek istediğini belirtti.

-Yıldız: “Yolumuz Cumhuriyet, rehberimiz Atatürk’tür”

Gazimağusa İlçesinden Karakol İlkokulu öğrencisi Şura Mina Yıldız ise konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını, Kıbrıs Türkü’nün toplum liderlerini, şehitleri ve Şampiyon Melekleri anarak, başladı.

Her çocuğun barış, sevgi ve anlayış ortamında büyüme hakkı olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Her arkadaşımın dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin en modern imkanlarla donatılmış okullarda güvenli bir ortamda eğitim alma hakkının sonuna kadar savunulmasını istiyorum” dedi.

Çocukları ilgilendiren kararlarda seslerinin daha çok duyulmasını, çocuk dostu şehirlerin ve politikaların artırılmasını talep eden Yıldız, “Yolumuz Cumhuriyet, rehberimiz Atatürk’tür. Barış çocuklarıyız, doğruluktan şaşmayız” diye konuştu.

-Dinçel: “Adaletli bir dünya çocukların birbirini etiketlemediği dünyadır”

Girne İlçesinden Alsancak İlkokulu öğrencisi Demir Alp Dinçel de, Çocuk Hakları Bildirgesinin birinci ilkesine göre, dünyadaki bütün çocukların eşit olduğuna dikkat çekti.

Dünyayı güzelleştiren şeyin herkesin farklı renklerde olması olarak niteleyen Dinçel, bildirgenin Birinci ilkesinin bu farklılıkların hiçbirinin ayrımcılık sebebi olmayacağını söylediğini hatırlattı.

Dinçel, “Bir çocuğun ten rengi ne olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, ailesi zengin ya da fakir olsun, erkek ya da kız olsun hiç fark etmez. Hepimiz aynı haklara sahip olarak doğarız. Hiçbirimiz bir diğerinden daha az değerli değiliz” vurgusu yaptı.

-Okuducu: “Çocuklar korunursa toplum da güçlü ve sağlıklı bir geleceğe sahip olur”

İskele İlçesinden Konuklar İlkokulu öğrencisi Elif Şura Okuducu ise, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek bayram olduğunu belirterek, bu bayramın çocuklara verilen değerin ve güvenin en güzel göstergesi olduğunu kaydetti.

“Biz çocuklar sevilmek, korunmak, eğitim almak ve oyun oynamak isteriz. Çünkü bunlar bizim en temel haklarımızdır” diyen Okuducu, her çocuğun sağlıklı bir ortamda büyüme, düşüncelerini özgürce ifade etme ve güven içinde yaşama hakkı olduğunu ifade etti.

Çocuk haklarının, gelecekteki toplumun güvencesi olduğunun altını çizen Okuducu, eğitim çağındaki her çocuğun önceliğinin okul olması, devlet ve ilgili kurumların çocuk işçiliğini önlemek için denetimlerini artırması gerektiğini belirtti. Okuducu, “Çocuklar korunursa toplum da güçlü ve sağlıklı bir geleceğe sahip olur” dedi.

-Kızılyürek: “Biz çocuklar sevgiyle büyür, güvenle geleceğe yürürüz”

Güzelyurt İlçesinden Özgürlük İlkokulu öğrencisi Sultan Kızılyürek ise, çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu gelişmesi için sevgi ve anlayış gereksinimi olduğunu kaydederek, ailesiz ve yeterli destekten yoksun çocuklara özel bakım sağlamanın toplum ve kamu makamlarının ödevi olduğunu belirtti.

“Biz çocuklar sevgiyle büyür, güvenle geleceğe yürürüz” diyen Kızılyürek, bu özel günün çocuklara verilen değerin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

Kızılyürek konuşmasını, tüm çocukların sevgiyle büyüdüğü mutlu ve umut dolu dünya dileğiyle tamamladı.

-Bönen: “Mutlu çocuk, mutlu toplum, mutlu gelecek demektir”

Lefke İlçesinden Yedidalga İlkokulu öğrencisi Mila Bönen ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Ataürk’ün sözlerine atıfta bulunarak, “Bizler geleceğin liderleri, doktorları, öğretmenleri, sanatçıları, bilim insanlarıyız. Atamızın bize emanet ettiği egemenliği sonsuza dek yaşatacağız” dedi.

Çocuk Hakları Bildirgesine göre, çocuğun ilköğretim aşamasında ücretsiz ve zorunlu eğitim hakkı olduğunu ifade eden Bönen, tüm çocukların eğitim alanında eşit olanaklara sahip olması temennisini dile getirdi.

“Mutlu çocuk, mutlu toplum, mutlu gelecek demektir” vurgusu yapan Bönen, çocuklara yönelik sosyal aktivite alanlarının artırılmasını talep etti. Bönen, “Gelin el ele verelim güzel bir dünya yaratalım adı mutluluk, kardeşlik, barış olsun” dedi.

Konuşmaların ardından temsili Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile CTP Milletvekilleri Sami Özuslu, Fikri Toros ve Fide Kürşat da katıldı.