Haravgi’nin haberine göre, ortak çalışma grubu, AB Gayriresmi Tarım Bakanları Konsey toplantısı çerçevesinde alınan karar ve Rum ve Yunan Tarım Bakanları arasında gerçekleşen görüşme sonrasında kuruldu.

Ortak çalışma grubu, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki şap mücadelesinde daha iyi koordinasyon sağlamak için günlük iletişim içerisinde olacak. Teknik bilgi değiş tokuşu yapacak, biyogüvenlik önlemleri uygulayacak, hayvan ve gelir kayıplarının tazmin edilmesi konusunu yönetecek.

Haberde, şap bulaşan mandıra-ağıl sayısını 110 civarında olduğu, küçükbaş hayvan popülasyonunun yüzde 10’u, sığır popülasyonunun yüzde 3’ünün ve diğer kategorilerdeki besi hayvanlarının yüzde 8’inin kaybedildiği bilgisi verildi.

Gazete, geçen cumartesi günü iki ağılda daha şap hastalığı saptanmasından sonra “Athienu”daki (Kiracıköy) besicilerin durumunun "çok kötü" olduğuna dikkat çekti.

Habere göre Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas, şapın küçükbaş hayvanlara bulaştığını, popülasyonu daha yüksek olan sığırlarda görülmediğini ancak sorunun, daha önce şapa yakalanan ve aşılandıktan sonra iyileşen hayvanların itlaf zorunluluğu olduğuna işaret etti.

Aşılanan, iyileşen ve durumları her hafta PCR testi ile takip edilen, bugün antikor geliştirdikleri saptanan hayvanların itlaf edilme sebebin sorgulayan Kareklas, kendilerine, binlerce hayvanın itlaf edilmesi gerektiğinin söylendiğini belirtti ve bu hayvanların nereye gömüleceğini sordu.

Kareklas şap itlaflarından etkilenen aile sayısının 6-7 olduğunu, hayvancılıktan geçinen bu insanların hayatlarının aniden altüst olduğunu vurguladı, bu ailelerin tatmin edici düzeyde tazmin edilip edilmeyeceğini sorguladı.

-“Hristodulidis’e muhtıra: ‘Daha farklı tepki gösteririz’ ”

Aynı gazete Rum tarım ve hayvancılık örgütlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e muhtıra göndererek, hayvancıların derhal ve tatmin edici düzeyde tazmin edilmemesi durumunda daha başka şekilde tepki gösterecekleri uyarısında bulunduklarını yazdı.

Habere göre dün Larnaka’da toplantı yapan tarım ve hayvancılık örgütleri, şap hastalığının görülmesiyle şekillenen durumu gözden geçirdi.

Örgütler Rum Bakanlar Kurulu’nun bir sonraki toplantısında itlaflardan etkilenen besicilere ödenecek tazminatların onaylanmasını talep ediyor.

Toplantıda, ilgili tüzüğün, 90 gün içerisinde itlaf edilen hayvanın piyasa değeri kadar tazminat ödenmesini öngördüğüne ancak 75 gün geçmesine rağmen hiçbir ödeme yapılmadığına dikkat çekildi. Besicilerin gelir kaybına uğradığı, yaşam savaşı verdiği ve durumun kontrol dışı olduğu vurgusu yapıldı. Örgütler “derhal ve adil tazminat ödenmezse farklı şekilde tepki gösteririz” uyarısında bulundu.

-“Rum Tarım Bakanı 4’üncü emirnamesini yayımladı”

Öte yandan Fileleftheros, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun dün, şapın yayılmasını engellemek amaçlı yeni bir emirname yayımladığını yazdı.

Gazeteye göre Panayotu’nun şapın kırmızı bölgeler içerisinde sınırlı tutulması ve yayılma riskinin kısıtlanması amaçlı 4’üncü emirnamesi, dün Rum Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emirname ile her türlü hayvanın (küçük ve büyük baş yayvanlar, kanatlılar vb) nakli yasaklandı.

Yetkili makamlarca belirlenen istisnalar hariç her türlü hayvan yemi, ilaç, tarımsal gereç dolaşımı yasaklandı. Hayvan otlatılması yasaklandı. Besici ve çalışanlarının toplanması, üçüncü kişilerin hayvanlara yaklaşması yasaklandı.

Domuzların, aynı hayvancıya ait ağıllar arasında, gerekli sağlık belgeleri ve sıkı aşı programı şartıyla nakledilmesine olanak tanınıyor. Hayvan tedavilerine de besicinin kendisi tarafından ve kendi gereçlerini kullanması şartıyla imkan tanınıyor. Tüketiciye ulaştırılmak üzere hayvan kesimleri ise serbest bırakıldı.