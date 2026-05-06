Politis gazetesinde yer alan habere göre Güney Kıbrıs’taki kumarhane yatırımları turizm modelinin çeşitlendirilmesi ve ülkeye ziyaretçi çekilmesi açısından önemli addediliyor.

Gazete Güney Kıbrıs’taki “Oyun ve Kumarhane Denetleme Otoritesinin” yıllık raporunda yer alan verilere dayanarak 2024 yılında 189,2 milyon euro olan oyun gelirlerinin, yüzde 20 artış göstererek 2025 yılında 227 milyon euroya yükseldiğini kaydetti.

2018 yılının temmuz ayından 2024 yılının temmuz ayına kadar elde edilen gelirlerin toplamının 529,7 milyon euroyu aştığını da belirten gazete, 2025 yılında brüt oyun gelirlerin yüzde 86’sının Limasol’daki kumarhaneden geldiğini ifade etti.

Öte yandan devlet için ortaya çıkan gelirlerin de önemli olduğunu yazan gazete, kumarhane vergisinden elde edilen gelirin 2023 yılında 19.5, 2024 yılında 28.3, 2025 yılında ise 34,05 milyon euro olduğunu belirtti.

Haberde Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerdeki aktif kayıtlı oyuncuların (son bir yıl içinde bir kez oyun oynayan kişiler) sayısının 2025 yılı sonunda 65 bin 989 bin, 2024 yılında 55 bin 137, 2023 yılında ise 46 bin 599 olduğu da belirtildi.

Kumarhanenin ilk dört yıllık faaliyeti için yıllık lisans ücretinin 2 buçuk milyon euro olduğunu da yazan gazete, daha sonraki yıllarda bunun 5 milyon euro olduğunu ekledi.