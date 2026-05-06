Haravgi gazetesi Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya dayanarak Lahbib’in Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı ve Akdeniz için Birlik tarafından organize edilen yangın tehlikeleriyle alakalı 3’üncü Avrupa-Akdeniz Çalıştayına katılacağını yazdı.

Haberde yapılacak görüşmelerin orman yangınları ile endüstriyel kazaların ele alınmasına odaklanacağı belirtildi.

Lahbib’in Güney Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde Avrupa Birliği’nin orman yangınlarına hızlı müdahalesini güçlendirmesinin amaçlayan Baf yakınlarındaki yeni Avrupa Yangın Söndürme merkezini ziyaret edeceği de ifade edildi.

Lahbib’in temasları çerçevesinde engelli bireylerin entegrasyonuyla ilgili üst düzey bir toplantıya da katılacağı ve burada AB’nin 2030 yılına kadarki stratejisini ortaya koyacağı da belirtildi.