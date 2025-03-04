Güney Kıbrıs’ta şans oyunları bağımlılığından kurtulmak için başvuruda bulunanların sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, 18 yaş altındaki çocukların şans oyunları oynaması yasak olmasına rağmen, istatistiklere bakıldığında küçük yaştaki çok sayıda çocuğun şans oyunu oynadığının görüldüğünü; bunların bir kısmının internet üzerinden, bir kısmının da bahis ofislerinden şans oyunu oynadığını yazdı.

Gazete, 2020’de 84 olan şans oyunu bağımlılığından kurtulmak için Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’ne başvuran kişi sayısının, 2023 yılında 157 kişiye çıktığını da kaydetti.