Şans Girne’ye güldü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 3 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde; 3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye 05686 numaralı bilete isabet etti. Bilet,Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 200 TL olarak, 31 Ocak 2025 itibarıyla satışa sunulacaktır.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.