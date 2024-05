Kıbrıs Türk Sanayi Odası, hem hükümete, hem de hayvan üreticilerine sağduyulu davranarak, eylem sürecinin uzlaşıyla noktalamaları ve doğru adımlar atarak üretimin önündeki engelleri kaldırma çağrısında bulundu.

Toplumsal bir uzlaşıyla, hayvancının kaybetmeyeceği, tüketicinin mağdur olmayacağı, imalatçının girdi maliyetlerinin daha da artmayacağı bir çözümün mümkün olduğuna işaret eden Sanayi Odası, bu uzlaşı sürecine katkı koymaya hazır olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da 9 gündür süren eylem ve yaşanan sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkede üretimin artarak devam etmesini güçlü bir şekilde talep ettiklerine vurgu yapan Sanayi Odası, girdi maliyetlerinin kontrolsüz bir şekilde sürekli artmasının tüm üretim sektörlerini olumsuz etkilediğini ve hayvancılık sektöründe de hem iç, hem de dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle maliyetlerin arttığının herkesin malumu olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, 9’uncu gününe ulaşan eylemin bir an önce bitmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Toplumsal bir uzlaşıyla, hayvancının kaybetmeyeceği, tüketicinin mağdur olmayacağı, imalatçının girdi maliyetlerinin daha da artmayacağı bir çözüm mümkündür” denildi.

Açıklamada “Ülkemizde üretilen aylık et miktarı bilinirken, maalesef tüketilen et miktarı bilinmiyor. 600 ton her ay karkas et üretiyoruz ama tükettiğimiz bilinmiyor. Nüfus ortalaması üzerinden hesaplanabilecek tüketim, farklı denetim ve hesaplamalarla da belirlenebilir. Önce ne tükettiğimizi hesaplayabilirsek, devamında da geçici ithal et tartışmalarına başlayabiliriz. Şu an önümüzde iki gerçek duruyor. Birincisi üretim geçmişe oranla çok pahalı. İkincisi ise, dar gelirli vatandaşlarımızın ete ulaşımı ciddi bir sorun haline geldi” ifadelerine yer verildi.

Hem hükümete, hem de üretici kesime “uzlaşıyla bu sürecin tamamlanması ve doğru adımlar atılarak üretimin önündeki engellerin kaldırılması” çağrısı yapan Sanayi Odası, hayvancının tüm enerjisini üretime vereceği, diğer paydaşların da kendi sorumluluklarını yerine getireceği bir ortamı yaratmak gerektiğini belirtti.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Yaşanan kaos ortamından ülke üretiminin güçlenerek çıkması mümkündür. Tüm kesimlerin bir adım geri atması, bugünkü tartışmadan kurtularak geleceği planlaması elzemdir. Ekonomik izolasyonlara rağmen elde ettiğimiz süt ürünlerindeki ihracat başarısı görmezden gelinemez. Bunun için hem hayvancıya, hem imalatçıya ihtiyacımız vardır. Ülke olarak bir kez daha sağduyunun galip geleceği, uzlaşı kültürünün öne çıkacağı, tüm tarafların kazanacağı bir süreçle eylemin sonlanacağına olan inancımız tamdır. Sanayi Odası, tüm gücüyle bu uzlaşı sürecine katkı koymaya hazırdır”