Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik açıklamasını “çirkin ve gereksiz” olarak nitelendirerek, kınadı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, hem dünyada çok önemli gelişmeler yaşandığı hem de ülkede çok ciddi sorunlar olduğu ifade edilerek, “Tüm bunlarla ilgili yeni politikalar geliştirmek, sorunlara çözüm bulmak için çok çalışmak, projeler yapmak, ortaya vizyon koymak gerekirken, bir anda ülke gündemine ‘orta eğitimde başörtüsü’ meselesi yerleşmiştir” denildi.

Hükümetin konuyla ilgili kısa aralıklarla yaptığı ve birini geri çektiği iki ayrı tüzüğün, günlerdir çok sert tartışmalara neden olduğu belirtilen açıklamada, “Herkes işi gücü bırakmış, günlerdir bu konuyla uğraşmaktadır. Maalesef bu durumu istismar eden bazı kesimler, kimi zaman kişileri kimi zaman tüm halkı hedef alan hakaret ve aşağılama dolu açıklamalar yapmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

-“Her iki taraftan yapılacak açıklamalar, saygı sınırlarını aşmamalı, hakaret ve aşağılama içermemeli”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Başbakan Üstel’e yönelik hakaret ve çirkin ifadeler içeren bir açıklama yaptığına işaret edilen açıklamada, “Saygı sınırlarını aşan Oktay Saral’ın açıklamasını çirkin ve gereksiz buluyor, şiddetle kınıyoruz” denildi.

Türkiye ile KKTC arasındaki sıkı bağların, bu tip açıklamalarla kopmayacak kadar sağlam olduğu ancak son zamanlarda artan bu gibi açıklamaların istismar edilip, çok farklı yerlere çekilebileceği kaydedilen açıklamada, bunların son bulması ve tüm kesimlerin, iki ülke arasındaki güçlü bağların zedelenmemesi için gerekli özeni göstermesi gerektiği vurgulandı.

Her iki taraftan yapılacak açıklamaların, saygı sınırlarını aşmaması, hakaret ve aşağılama içermemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, hükümetin, Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından defalarca gündeme getirilen hayati sorunlara çözüm bulmak için çaba sarf etmesi, enerjisini bu gibi konularla harcamaması tavsiye edildi.

-“Yasa, tüzük yapılırken, toplumun hassasiyetleri, ülkemize uygunluğu göz ardı edilmemeli”

“Yasa, tüzük yapılırken, toplumun hassasiyetleri, ülkemize uygunluğu göz ardı edilmemelidir. Çok rahat çözülecek bir sorunun, maalesef içinden çıkılmaz bir hale dönüştürülmesi üzüntü vericidir” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bize göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türkü’nün başörtüsü sorunu yoktur. Başörtüsü kullanan veya genel olarak dini vecibelerine bağlı insanlarımız Kuzey Kıbrıs’ta hiçbir sorun yaşamamıştır. Ortaya çıkan sorunun, suni yaratıldığı aşikardır. Yetişkinlik yaşına gelen herkes dilediği gibi kıyafet giymekte özgürdür ve bu ülkede bu özgürlüğe şimdiye kadar karışılmamıştır.”

-Tüm siyasi partilere çağrı: “Hiç kimse bu krizden siyasi menfaat beklemesin”

Bazı politikacıların, siyasi kazanç için halkı bölmeye çalışması, cepheler yaratılmasına neden olmasının “tehlikeli bir oyun” olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Nitekim bu tehlikeli davranışın, Başbakanı dahi hedef alınacak hale getirdiği yaşanılarak görülmüştür. Hiçbir politikacı, oy uğruna bu halkı bölmesin, gerginlik tohumları ekmesin, sorumlu davransın. Tüm siyasi partilere çağrımızdır; hiç kimse bu krizden siyasi menfaat beklemesin ve buna hizmet eder bir tavra girmesin.”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün laiklik konusunda bize ışık tutan düşüncelerine bağlıyız ve bu konuda ödün vermeyerek ısrarcı olacağız” vurgusu yapılan açıklamada, buna zarar verecek eylem, davranış ve tartışmaların son bulması gerektiği kaydedildi.

Oda açıklamasında, herkes sağduyulu olmaya, düşmanlaştırmadan, ötekileştirmeden kaçınmaya ve konuya siyasi emellerle değil, akılla, toplumu bölmeyecek yöntemlerle hareket etmeye davet edildi.