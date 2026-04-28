Gazimağusa’da dün çıkan silahlı kavgaya karışan 14 kişi tutuklandı, 1 kişi ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 22.30'da Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ç.Y.’ye ait makinist garajı önünde, laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.C.Ş. (E-21), C.G. (E-21) ve G.Ö. (E-22) arasında kavga çıktı.

Olayın ardından H.İ.K. (E-26), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen tabancayla akrabası G.Ö.’yü darp etmek amacıyla, F.C.Ş. ve C.G. ile toplanan K.Ç. (E-24), U.B. (E-26), H.B. (E-21), S.T. (E-24), E.T. (E-21), A.G. (E-19), H.U. (E-19), H.E.Y. (E-20) ve R.K.’nin (E-21) üzerine rastgele ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, S.T.’ye ait aracın sağ ön kapısı kurşun isabet etmesi sonucu delinerek hasar gördü. Söz konusu makinist garajında polis tarafından yapılan aramada ise 9 mm çapında 4 canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı.

Olay sonrası kaçan H.İ.K.’nin polis tarafından aranırken, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen E.K. (E-18) ile Ö.Ö. (E-25) ve bahse konu diğer şahıslar tutuklandı.