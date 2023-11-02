Şampiyon Melekler’in enkazında hayatını yitirdiği İsias Otel'de felaket göz göre göre geldi…

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında Kıbrıs'tan voleybol turnuvası için giden 25 öğrencinin de olduğu 65 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre; 10 katlı binanın statik hesap raporu ve statik projesi yok. Binada dere kumu kulllanılmış ve zemin etüdü yapılmadan kaçak kat çıkılmış.

-İsias Otel'de felaket göz göre göre geldi

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açtı. 10 katlı İsias Otel de yıkılan yüzlerce binadan biriydi.

Şampiyon Melekler’in enkazında hayatını yitirdiği otel ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı.

-Cinayet gibi ihmal

Depremde 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'de ölüm göz göre göre gelmiş. O binada 25'i öğrenci 35 kişilik KKTC'li ortaokul voleybol takımı kafilesi vardı, turnuva için kente gelmişlerdi, sağ kurtulan olmadı.

Raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi.

-Dere kumu kullanılmış, zemin etüdü yapılmamış

Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi.

Rapordaki usulsüzlükler bunlarla sınırlı değil. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı.

-9 kat olarak belirlenen projeye ruhsatsız kaçak kat çıkılmış

9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekildi.

Binanın zemin raporu, statik hesap ve statik projesinin de bulunmadığı belirtildi.

-5 kişi tutuklu

Soruşturma kapsamında İsias Otel'in yöneticileri ile proje sorumlularının arasında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Şüpheliler "kasten öldürme" suçundan yargılanacak.