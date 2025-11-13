Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, depremin kaçınılmaz olduğunu ancak alınacak önlemlerin yaşanacak acıları önleyebileceğine dikkat çekti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Unutmamalıyız ki bazı yanlışların telafisi yoktur, ihmallerin bedelini bir daha canlarımızla ödememeliyiz.” ifadelerine yer verilerek, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin sadece ailelerin değil, tüm halkın yüreğinde derin yaralar açtığı vurgulandı.

“Aradan geçen zamana rağmen, acımız da sorumluluğumuz da ilk günkü kadar tazedir.” denilen açıklamada, yaşadıkları tarifsiz kaybın ardından derneğin her fırsatta devlet yetkililerine ve kamuoyuna deprem gerçeğini hatırlatmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün ve bugün ülkemizde yeniden hissedilen sarsıntılar, bu coğrafyada depremin bir ‘olasılık’ değil, bir ‘gerçek’ olduğunu bir kez daha göstermiştir.”

Depremin kaçınılmaz olduğu ancak alınacak önlemlerle yaşanacak acıların önlenebileceği vurgulanan açıklamada, “Ve unutmamalıyız ki bazı yanlışların telafisi yoktur; ihmallerin bedelini bir daha canlarımızla ödememeliyiz.” denildi.

Gerek kamu kurumlarında, gerekse genel yapı güvenliği konusunda atılması gereken adımların yeterli hızda olmadığını üzülerek gözlemlediklerine dikkat çekilen açıklamada, artık “beklemek” değil, “harekete geçmek” zamanı olduğu kaydedildi.