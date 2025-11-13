Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı ve Arkın Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, yükseköğretimle ilgili konular ele alındı, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Prof. Dr. Asım Vehbi, kabulden dolayı şahsı ve yönetim kurulu üyeleri adına teşekkür ederek, yükseköğretim alanında yaşanan sorunların belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesine yönelik önerilerin hayata geçirilmesinde Bakanlığın destek ve yönlendirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Vehbi, bugüne kadar sağlanan desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, dünyada yükseköğretim alanında yaşanan büyük rekabete dikkat çekerek, “Tüm dünya, yabancı uyruklu öğrencileri ülkelerine çekebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Biz de bu rekabetin bir parçası olarak, istikrarlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, bu noktada üniversitelerin eğitimde kalite odaklı bir yaklaşım benimsemesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Akademisyen memnuniyetinin artırılması, altyapının güçlendirilmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve çağın gereklerine uygun programların geliştirilmesi, yükseköğretimimizin geleceğini şekillendirecek başlıca unsurlardır” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı olarak üniversitelerle iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya, yükseköğretimin gelişimi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.