Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü üzerine görüşme yapılıyor.

Komite, bir saat ara arından yeniden toplandı. Komite’de, milletvekilleri 191 milyar 131 milyon TL olarak öngörülen bütçe yasa tasarısına ilişkin görüşlerini aktarıyor.

Bu çerçevede, bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı.

-Barçın

Rakamlara bakıldığında denk bütçeye ulaşma hedefinin mümkün olmadığının görüldüğünü söyleyen Barçın, yetkilileri “öngörüsüzlükle” suçladı.

Bütçe açığının arttığını kaydeden Barçın, bütçede yapılan yanlış öngörülerin halkın kamusal sağlık ve kamusal ulaşım hakkını çaldığını ifade etti.

2026 bütçesinin öngörüsüzlükle yapıldığını savunan Barçın, Türk Lirası kullanımından kaynaklı sorun yaşandığını söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti artık KKTC’nin maaş ödemelerine ve cari giderlerine para vermiyor.” diyen Barçın, Türkiye ile kurulan sağlıksız ilişkilerle bütçe yapıldığını söyledi.

Bütçenin izaz ikram kalemini eleştiren Barçın, “Nerede bütçe disiplini?” diye sordu.

Devasa bütçe açığı olduğunu ifade eden Barçın, “Bu bütçe vatandaşa hizmet değil, bu bütçe bir seçim bütçesi” dedi.

Bakanların izaz ikram kalemlerinin yüzde yüz artırıldığını aktararak bunun nedenini soran Barçın, bu rakam enflasyon oranında artırılsaydı 12 milyon 450 bin TL tasarruf sağlanabileceğini kaydetti.

Geçici işçi alımlarının kamu maliyesi üzerinde ciddi anlamda baskı yarattığını söyleyen Barçın, geçici öğretmen ödeneği kalemindeki artıştan da bahsetti.

Maliye’nin enflasyon öngörülerine güvensizlik belirten Barçın, ülkenin tarihte yaşamadığı kadar bir borç yükü altına girdiğini de söyledi.

Faiz giderlerinin yüzde 550 arttırıldığını aktaran Barçın, bunun toplam giderlerin yüzde 3.40’ına çıktığını belirtti. Hükümetin bir “faiz canavarı” yarattığını ifade eden Barçın, faiz giderlerinin yedi bakanlığın ve beş kurumun bütçelerini geçtiğini belirtti.

44 aylık dönemde 26 ay vergi affı dönemi olduğunu aktaran Barçın, bütçe disiplinine hiç uyulmadığını söyledi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da söz aldı.

2026 bütçesi tahminlerine göre, bütçe açığının 25 Milyar 697 Milyon olarak öngörüldüğünü aktaran Uluçay, bu yıl için öngörülen tahmini açıkla, gerçekleşen açık arasındaki farkın fazla olduğunu kaydetti.

2026 yılı için açığın öngörülenden fazla olacağı görüşünü ortaya koyan Uluçay, bunun hassasiyetle dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

2026 yılı içerisinde bir erken seçimin de öngörülebileceğini söyleyen Uluçay, bu durumda bütçede daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti kredileri kaleminin önemli olduğunu kaydeden Uluçay, bu kalemin önceki yıla göre düştüğünü belirtti.

Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki aylık enflasyon oranlarını da kıyasladı.

Uluçay, 2026’daki enflasyon tahmininin tutmayacağı öngörüsünü de ortaya koydu.