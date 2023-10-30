Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararında düzenlenen Aksa FOTOFEST Fotoğraf Yarışması başvuruları devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu'nda bazı tezkereler onaylandı Meclis Genel Kurulu'nda bazı tezkereler onaylandı

Bu yıl Mağusa ve Maraş kapsamlı 2 kategoride düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihinin 7 Kasım olarak belirlendi.

“Mağusa ve Maraş’ta yaşam” ve “Mağusa ve Maraş’ın tarihsel dokusu ve anıtları” konulu katagorilerde yarışmacılar her bir konu için en az üç ve en fazla 5 eserler yarışmaya başvurabilecek.

Yarışmaya Aksa enerji Kıbrıs internet sayfasında yer alan (https://aksaenerjikibris.com/Aksa-Fotofest-Basvuru-Formu) başvuru formu üzerinden online başvuru yapılabilecek.  