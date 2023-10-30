Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararında düzenlenen Aksa FOTOFEST Fotoğraf Yarışması başvuruları devam ediyor.

Bu yıl Mağusa ve Maraş kapsamlı 2 kategoride düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihinin 7 Kasım olarak belirlendi.

“Mağusa ve Maraş’ta yaşam” ve “Mağusa ve Maraş’ın tarihsel dokusu ve anıtları” konulu katagorilerde yarışmacılar her bir konu için en az üç ve en fazla 5 eserler yarışmaya başvurabilecek.

Yarışmaya Aksa enerji Kıbrıs internet sayfasında yer alan (https://aksaenerjikibris.com/Aksa-Fotofest-Basvuru-Formu) başvuru formu üzerinden online başvuru yapılabilecek.