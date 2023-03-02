Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İranlı ressam ve karikatür sanatçısı Alireza Pakdel'in “Şampiyon Melekler” için çizdiği eserin, Posta Dairesi tarafından anı pulu ve ilk gün zarfı olarak bastırılarak satışa sunulacağını bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün İranlı sanatçı Alireza Pakdel’i kabul etti.

Arıklı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok büyük acıların yaşandığı bir dönemden geçildiğini, Pakdel’in eserinin de tüm ülkeyi çok duygulandırdığını belirterek, sanatçıya teşekkür etti.

Arıklı, eserin çok anlamlı olduğunu ve bunu ölümsüzleştirmek istediklerini belirterek, mümkün olan en kısa zamanda 40 bin adet anı pulu ve 2 bin adet ilk gün zarfının basılıp satışa sunulacağını kaydetti.

Anı pullarının 20TL’den, ilk gün zarfının ise 24TL’den satışa çıkarılacağını belirten Arıklı, elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını ifade etti.

Arıklı, “Şampiyon Melekler” anı pullarının vatandaşlar tarafından posta pulu olarak kullanılacağı gibi, yurt içi ve yurt dışı pul koleksiyoncuları (filatelistler) tarafından da temin edilebileceğini belirtti. Arıklı, buna ek olarak anı pullarının, kampanyaya katkı koymak isteyen vatandaşlar tarafından Posta Dairesi’nin tüm şubelerinden satın alınabileceğini kaydetti.

Alireza Pakdel'in ise, çiziminin pul olarak basılacak olmasının kendisini çok duygulandırdığı, hayırlı bir amaca hizmet edeceğinden dolayı da eserinin kullanılmasından memnuniyet duyduğunu belirttiği aktarıldı.