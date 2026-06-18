Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı'nda (Salamis Yolu) asfaltlama aşamasına geçildi.

Gazimağusa Belediye'sinden verilen bilgiye göre, asfaltlama İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) 2. Etap Düzenleme Projesi kapsamında yapılıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuyla ilgili açıklamasında projenin yalnızca yol yenileme çalışması olmadığını, güvenli ulaşımı, yaya konforunu, bisikletli ulaşımı, drenaj altyapısını ve otopark düzenini kapsayan bütüncül bir kent düzenleme projesi olduğunu belirtti.

Başkan Uluçay, “Şehrimizin en önemli caddelerinden biri olan İsmet İnönü Bulvarı, güvenli kaldırımları, bisiklet yolları, yenilenen drenaj altyapısı ve 500 araçlık ücretsiz park yeri ile yenileniyor. Halkımıza ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Belediye'nin kent ulaşımını daha konforlu hale getirmek, yaya ve araç güvenliğini artırmak, şehir içi ulaşıma kalıcı çözümler üretmek için planlı çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.