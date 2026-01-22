Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Slow Food Salamis, hafta sonu Salamis bölgesinde kuş gözlem etkinliği düzenliyor.

Her Daim Doğa Dostları, kuş türlerinin kaydedilmesinin amaçlandığı etkinliğin cumartesi ayağında 7.00-08.00 saatleri arasında saha gözlemi yapılacağını duyurdu. Buluşma noktası Silver Beach olan etkinlikte Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu sunum yapacak. Pazar günü ise katılımcıların kendi bahçelerinde gözlem yapıp, 1 saat boyunca gördükleri kuşları not etmeleri isteniyor.

Katılımcıların derlediği tüm kayıtların Dr. Asuman Korukoğlu tarafından uluslararası kuş gözlemi veri tabanlarına işleneceği ve ilgili bilimsel kuruluşlara iletileceği ifade edildi.

Gözlem için not defteri ve dürbün gerektiği belirtildi.