Gazimağusa Belediyesi tarafından hayata geçirilen 2. Etap Asfalt Yenileme Projesi çalışmaları Glapsides Bölgesi’nde devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar, 63 milyon 626 bin TL’lik bütçe ile kent genelinde belirlenen program çerçevesinde sürdürülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Glapsides Bölgesi’nde Pembe Sokak, Hilmi Kılgın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Çakmak Sokak, Kına Sokak ve Yemeni Sokak’ta katran serimi ve sıcak asfalt uygulamasının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Uluçay, hava koşullarında olumsuzluk yaşanmaması halinde bu bölgedeki çalışmaların hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini, ardından ileriki hafta Kaliland Bölgesi’nde asfalt yenileme çalışmalarına geçileceğini ifade etti.

Etap Asfalt Yenileme Projesi’nin yalnızca Glapsides ile sınırlı olmadığını vurgulayan Uluçay, proje kapsamında Mutluyaka, Tuzla, Maraş’ta Harika, Piyale Paşa, Zafer ve Canbulat Mahalleleri, Namık Kemal Mahallesi-İtimat Bölgesi ile Dumlupınar Mahallesi-Önder ve çevresi bölgelerde de asfalt yenileme çalışmalarının etaplar halinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Başkan Uluçay, çalışmalar süresince gösterilen anlayış ve destekten dolayı Glapsides Bölgesi sakinlerine teşekkür ederken, sürecin koordinasyonunda görev alan Bayındırlık Birimi Sorumlusu Zübeyir Ercen ile belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi olarak kent genelinde yol konforunu artırmaya yönelik çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini belirten Uluçay, vatandaşların çalışmalar süresince trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerinin önem taşıdığını da vurguladı.