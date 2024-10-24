SALAMİS BAY CONTİ OTELDE FARKINDALIK SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ergün Yahat

1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Salamis bay conti otelde personelini bilinçlendirmek için bir etkinlik düzenlendi Hasan Çömez Rahme Oran Ceren yılmaz Özge eryagcı Merve bacaksız'ın düzenlemiş olduğu etkinliğe çok sayıda değerli konuşmacıların davet edildiği seminerde konuşmalar yapan .Kadın doğum uzmanı Dr.Çağla Çelikkan DAÜ Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü öğretim görevlisi Dilek Karaoğlan Güleri. ve Meltem Altınışık Öztemur. Zarif Sen Menteşoğlu Kanser Hastalarına Yardım Derneği G.Mağusa bölge sorumlusu. Mine Bereket emekli öğretmen Meme Kanseri geçirmiş konuşmacı. İnci Avcı meme kanseri geçirmiş konuşmacı Evşen Sonat Meme Kanseri geçirmiş konuşmacı Olarak katıldılar ...