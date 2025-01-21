(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrakı Tedavüle Sürme, Dolandırıcılık' suçlarından tutuklanan zanlı Onur Aksac bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Onur Aksaç'ın yapmakta olduğu Onaks Oto Galeri adına kayıtlı MF 759 plakalı 2009 model mazda demio marka aracı dolandırmak kastı ile E. S.' ye 2013 model olarak söyleyip 8500 Sterlin’e anlaşıp sattığını söyledi. Polis, zanlının yine aynı tarihte acenteciliğini yaptığı Kıbrıs Sigorta şirketinden Trafik Sigorta poliçesine sahte davranışla MF 759 plakalı aracın model yılını 2013 yazarak sahteleyip E.Sye göndererek tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, meselenin polisin bilgisine 17.01.2025 tarihinde geldiğini, zanlının derdest emri ile tutuklandığını belirtti. Polis ayni gün zanlının iş yerinde yapılan aramada bahse konu sahte poliçeyi düzenlediğini beyan ettiği bir adet HP marka dizüstü bilgisayar bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının düzenlemiş olduğu sahte trafik poliçesini WhatsApp hattı üzerinden müştekiye gönderdiği zanlıya ait Samsung s24 marka cep telefonu içerisinde gerekli incelemenin yapılabilmesi için emare olarak alındığını ve DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti. Zanlının avukatının bir sorusu üzerine ise polis şikayetin geri çekildiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.