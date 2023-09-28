Polis Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü sahte reçete soruşturmasında bugün Gazimağusa’da bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen sahte reçete düzenlenmesi meselesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Gazimağusa'da "delilleri karartma" suçundan dolayı bir sivil şahıs bugün tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.