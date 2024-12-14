(Kamalı Haber) - Sahte Belgeyi Tedavüle Sürmek , Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlı bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Karakolunda görevli polis memuru Melisa Alpaslan mahkemede olguları aktardı. Polis, 21.03.2024 tarihinde saat 16:00’da Ercan Havalimanı’nda Ashley OSAHENRHUNMWEN OGİAMİEN'nin Nijerya’da sahtelermiş olduğu Precious ELOGHOSA adına ıstar olunan pasaportu Precious ELOGHOSA isimli şahsın kimliğine bürünerek görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle sahnelenmiş belgeyi tedavüle sürüp başkasının kimliğine bürünmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının 13.12.2024 tarihinde AshleyOSAHENRHUNMWEN OGİAMİEN adına ıstar olunan İrlanda pasaportu ile Metehan Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.