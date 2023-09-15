Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Para karşılığında sahte çalışma ön izni düzenleyen Tufan Gülsüm ek süre talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Soner Şaban aktardı.

Polis, zanlı Tufan Gülsüm’ün 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Pakistan'da bulunan Ahmad Shoaib, Zohaip Riasat ve Muhammad Afzaal’ın KKTC'ye girebilmesi için kendine ait cep telefonundan sahte ön izin belgesi düzenledikten sonra, Shahzad Tarıq'a whatsapptan gönderip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının bu iş karşılığında bin euro nakit para alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 12 Eylül 2023 tarihinde tutuklandığını, ifadesinde ön izin başvurularını kendi cep telefonu ile internet üzerinden doldurduğunu ve sonrasında da bu ön izin başvuru forumlarını Shahzad Tarıq'a whatsapptan gönderip, bin euro aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının bin Euro nakit parayı alıp bitcoin hesabına attığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının cep telefonunun da inceleneceğini belirterek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.