Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Adına sahte öğrenci belgesi düzenlendiği tespit edilerek tutuklanan Kristina Uvarova’nın bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin isteği üzerine yine aynı okulda eğitim gören Fadziso Rebecca Mokavo isimli öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlının 12 Mayıs’ta Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının sahte belgeyi almak için para verip vermediğinin araştırılacağını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.