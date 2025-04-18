(Kamalı Haber)- Girne’de meydana gelen “Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan zanlı Taylan Mehmet Genç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Zafer Yıldız, 15 Nisan 2025 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Girne’de, Sedat Simavi Caddesi üzerinde yaşanan trafik olayı ile ilgili ikaz edilmek üzere GPM Adli Şube Amirliği’ne getirilen aynı yerde sakin Taylan Mehmet Genç’in görevli polisler tarafından gerekli ikaz yapılması akabinde kendi adına ısdar olunan KKTC kimlik kartı üzerinde bulunan 2003 yazılı doğum tarihi yılını, 1997 olarak değiştirerek görevli polislere, kullanımında bulunan cep telefonunun “Airdrop” uygulaması üzerinden göndermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, cep telefonunun ise emare alındığını belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis, 16 Nisan 2025 tarihinde yapılan soruşturmada zanlının Girne’de faaliyet gösteren bir casinoya 11.09.2023 tarihinde 21:05.1997 tarihli sahte doğum yılı ile kayıt yaptırdığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının telefonunun incelenebilmesi için Bilişim Emri temin edildiğini, 17 Nisan 2025 tarihinde PGM Data İnceleme Şubesine gönderilerek gerekli incelemelerin başlatılmasının sağlandığını belirtti. Polis, zanlının aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 350 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.