(Kamalı Haber) - Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Evrakla Kayıt Temini suçlarından

tutuklanan zanlı S.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak, zanlı S.G’nin

Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Evrakla Kayıt Temini suçlarından methaldar olduğunu

belirtti. Polis, 27.01.2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret şubesine giden

Moldova vatandaşı V.D. ile birlikte giden S.G.’nin, eşi V.D’ninn Moldova pasaportunu

kaybettiğini ve almış olduğu geçici seyahat belgesi ile çıkış yapıp yapamayacağını sorduğunu

ve V.D ile ilgili olarak polis sisteminde yapılan incelemede 06.08.1999 yılında KKTC’den

çıkış yaptığını ve başka girişinin olmadığı ancak sözlü beyanında 2005 yılı içerisinde Ercan

Hava Limanından KKTC’ne İşlem yapmadan giriş yaptığını beyan ettiğini anlattı. Polis,

zanlıların çelişkili beyanları üzerine birlikte kaldıkları ikametgahı olan Marmara bölgesindeki

ikametgahlarında 15:30-16:00 saatleri arasında yapılan aramada beraber çekilmiş olduğu

fotoğraflarının bulunduğu albümün emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca A.G.

düzenlenen evrakların da emare olarak alındığını anlattı. Polis, meseleyle ilgili yapılan

soruşturmada V.D.'nin 2000 yılında A.G. ismiyle KKTC'ye giriş yaptığını, S.G. ile evli olup

2004 doğumlu bir çocukları olduğu ve Lefkoşa'da yapılan bütün işlemlerde E.G. isminde

kayıt yapıldığının tespit edildiğinin altını çizdi.Polis, mesele ile ilgili olarak V.D.'nin 1999

yılında bir işyerinde konsomatris olarak 1 yıl çalıştığı ve 1 yıl sonra da çıkış yaptığının tespit

edildiğini belirtti. Polis, zanlının kimliğinin tespitinin yapılması gerektiğini, meselede

alınması gereken ifadeler ve KKTC dairelerinde yapılması gereken araştırmalar olduğundan

soruşturmanın beraber yürütülmesi için zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen

yürütülmesi için zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.