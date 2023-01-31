(Kamalı Haber) - Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Evrakla Kayıt Temini suçlarından
tutuklanan zanlı S.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak, zanlı S.G’nin
Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Evrakla Kayıt Temini suçlarından methaldar olduğunu
belirtti. Polis, 27.01.2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret şubesine giden
Moldova vatandaşı V.D. ile birlikte giden S.G.’nin, eşi V.D’ninn Moldova pasaportunu
kaybettiğini ve almış olduğu geçici seyahat belgesi ile çıkış yapıp yapamayacağını sorduğunu
ve V.D ile ilgili olarak polis sisteminde yapılan incelemede 06.08.1999 yılında KKTC’den
çıkış yaptığını ve başka girişinin olmadığı ancak sözlü beyanında 2005 yılı içerisinde Ercan
Hava Limanından KKTC’ne İşlem yapmadan giriş yaptığını beyan ettiğini anlattı. Polis,
zanlıların çelişkili beyanları üzerine birlikte kaldıkları ikametgahı olan Marmara bölgesindeki
ikametgahlarında 15:30-16:00 saatleri arasında yapılan aramada beraber çekilmiş olduğu
fotoğraflarının bulunduğu albümün emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca A.G.
düzenlenen evrakların da emare olarak alındığını anlattı. Polis, meseleyle ilgili yapılan
soruşturmada V.D.'nin 2000 yılında A.G. ismiyle KKTC'ye giriş yaptığını, S.G. ile evli olup
2004 doğumlu bir çocukları olduğu ve Lefkoşa'da yapılan bütün işlemlerde E.G. isminde
kayıt yapıldığının tespit edildiğinin altını çizdi.Polis, mesele ile ilgili olarak V.D.'nin 1999
yılında bir işyerinde konsomatris olarak 1 yıl çalıştığı ve 1 yıl sonra da çıkış yaptığının tespit
edildiğini belirtti. Polis, zanlının kimliğinin tespitinin yapılması gerektiğini, meselede
alınması gereken ifadeler ve KKTC dairelerinde yapılması gereken araştırmalar olduğundan
soruşturmanın beraber yürütülmesi için zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen
yürütülmesi için zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Sahte Evrağı Tedavüle Süren şahıs mahkeme huzuruna çıkarıldı
(Kamalı Haber) - Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Evrakla Kayıt Temini suçlarından
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