Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de sahte öğrenci ehliyeti verilmesi olayıyla ilgili tutuklanan Ergüneş Şoför Okulu eğitmeni Celal Abbas Uğuroğlu ile eğitmen Levent Baysal yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Yavuz, zanlının Girne’de meydana gelen “Resmi Evrak Sahtelemek, Evrak Sahtelemek, Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini “suçlarından tutuklandığını belirtti.

Sahte evrakla ehliyet verilmesi soruşturmasını yürüten polis memuru Ömer Yavuz, Levent Baysal ile Celal Abbas Uğuroğlu’nun, 16 Mayıs 2022 tarihli öğrenci ehliyet sınavına girmediği halde Sezer Karataş adına sahte olarak düzenlenen form hazırladıklarını söyledi. Polis, zanlıların Vergi Dairesine ait genel tahsilat makbuzunun arka kısmına, sınav tarihinde görevli müfettiş U.Ö.’nün imzasını sahteleyip “Geçti” ibaresi yazdıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların sahte olarak düzenlenmiş evrakı Girne Vergi Dairesinde tedavüle sürüp Sezer Karataş için“D” sınıflarına haiz öğrenci sürücü belgesini temin ettiklerini belirtti.

Polis olayın bilgilerine 8 Haziran 2023 tarihinde geldiğini ve ilk etapta Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, ilk etapta Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Ömer Yavuz: Evraklar incelendi

Polis memuru Yavuz, meselede bağlantısı görülen zanlı Levent Baysal'ın ise arandığını öğrenmesi üzerine teslim olduğunu aktardı. Polis, Baysal’ın teslim olmasının ardından 3 zanlının birlikte mahkemeye çıkarıldığını anımsattı. Polis, Sezer’in teminata bağlandığını, Baysal ile Uğuroğlu hakkında 7 gün ek süre temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların çalıştığı şoför okulunda yapılan aramada mühürlü bazı evraklar belirlendiğini söyledi.

Yavuz, 15 Mayıs 2023 tarihli evrakların incelendiğini, sınava girmeyen yabancı uyruklu 8 kişiye daha aynı yöntemle ehliyet verildiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.