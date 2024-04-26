Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle (KTSÜ) kamuoyunun gündemine gelen sahte diploma iddiaları sonrası ilgili üniversiteye ait diplomaya sahip kişi ya da kişilerin Birliğe kayıt yaptırıp yaptırmadığını araştırdıklarını kaydetti.

Özgöçmen, yaptığı yazılı açıklamada, araştırma neticesinde bir kişinin tespit edildiğini, bunun üzerine Birliğin avukatı Şefik Aşçıoğulları ile yapılan görüşme neticesinde ilgili kişinin masumiyet karinesi göz önüne alınarak iki kez YÖDAK'tan ve bir kez de KSTÜ'den yazılı olarak diplomasının geçerlilik, gerçeklik ve transkriptleri talep ettiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz gün de mali polise bu meyanda ifade verdiklerini aktaran Özgöçmen, söz konusu birlik üyesinin diplomasının sahte çıkması halinde, Birlik yasası hükümlerine göre şikayetçi olduklarını kaydetti.