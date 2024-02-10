Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen "Şirket Direktörü Tarafından Sirkat, Müstahdem Tarafından Sirkat, Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve benzeri suçlar" ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Çelebi Ilık ve Serdal Işıktaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ortunç Özbaylı olayla ilgili bulguları aktardı. Özbaylı huzurda bulunan zanlı Çelebi Ilık’ın “Sahte Belge Düzenleme, Sahte Beyanlarla Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme ve Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme”, zanlı Serdal Işıktaş’ın ise “Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 2022 2023 yılları arasında Güzelyurt’ta, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen "Şirket Direktörü Tarafından Sirkat, Müstahdem Tarafından Sirkat, Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve benzeri suçlar" ile ilgili olarak Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafında yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde 6 Şubat 2024 tarihinde Üniversitesinin Uluslararası Ofis Sorumlusu olan zanlı Amir Shakira Ercan Havalimanından çıkış yapmak isterken tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis yine aynı meselede 7 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi direktörü ve küçük hissedarı ayrıca Üniversite Genel Sekreteri zanlı Serdal Gündüz’ün de tespit edilip tutuklandığını ve Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhlerine 6 gün tutukluluk süresi temin edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında huzurda bulunan zanlı Çelebi Ilık’ın adına düzenlenen psikoloji bölümü lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diplomalarının not girişlerinin ilgili bölüm hocaları tarafından yapılmadığının tespit edildiğini mahkemeye katardı.

Polis memuru Ortunç Özbaylı, yürütülen soruşturma neticesinde 21 Şubat 2022 tarihinde Ilık’ın psikoloji bölümü öğrenci kaydı yapıldığı, aynı gün ilgili bölüm geçerli not girişlerinin yapıldığı ve aynı günde mezuniyet diploması hazırlandığının tespit edildiğini belirtti. Polis ayrıca zanlı Ilık’ın 17 Ekim 2022 tarihinde işletme yönetimi yüksek lisans öğrenci kaydı yapıldığı, 17 Ekim 2022 ve 19 Haziran 2023 tarihlerinde bölüm ile ilgili geçerli not girişlerinin belirtilen tarihlerde yapıldığı ve 19 Haziran 2023 tarihinde yüksek lisans diplomasının hazırlandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Özbaylı yapılan soruşturmada zanlı Çelebi Ilık’a ait psikoloji bölümü geçerli not girişlerinin Serdal Gündüz'ün talimatı ile öğrenci işlerine yaptırıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis yine yürütülen soruşturma neticesinde Üniversite Rektör yardımcısı olan zanlı Serdal Işıktaş’ın, zanlı Çelebi Ilık’ın işletme yönetimi yüksek lisans dersi olan Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin hocası olduğu ve zanlı Ilık’ın konu ders ile ilgili proje sunmadığından, zanlı Işıktaş tarafından geçerli not vermediği öğrenilmiş ancak Zanlı Işıktaş’ın sahte olduğunu ve geçerli not almadığını bildiği halde zanlı Çelebi Ilık adına düzenlenen işletme yönetimi yüksek lisans diplomasına imza koyduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru Ortunç Özbaylı, zanlı Serdal Işıktaş’ın işletme yönetimi Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği yüksek lisans ders notunun tutukla bulunan diğer zanlı Serdal Gündüz tarafından değiştirildiğinin toplanan ifadeler neticesinde öğrenildiğini belirtti. Polis yürütülen soruşturma neticesinde Zanlı Işıktaş’ın zanlı Çelebi Ilık adına düzenlenmiş olan işletme yönetimi yüksek lisans diplomasını imzaladığının tespit edildiğini zanlı Ilık adına düzenlenen psikoloji bölümü lisans diploması imza bloğunda zanlı Işıktaş’ın imzası bulunmasına rağmen, konu diploma ile ilgili olarak izahat istendiğinde diploma üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ortunç Özbaylı soruşturma kapsamında zanlı Işıktaş’tan birçok kez incelenmek üzere imza örneği alındığını belirtti. Polis zanlıların 9 Şubat 2024 tarihinde mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını zanlı Ilık adına düzenlenmiş olan psikoloji bölümü lisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diplomalarının emare olarak zapt edildiğini ayrıca zanlı Ilık’ın yüksek lisans diploması için okulun banka hesabına 19 Haziran 2023 tarihinde 5.000 TL gönderilmesini sağladığı, 23 Şubat 2022 tarihinde zanlı Ilık’ın KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sahte olduğunu bildiği lisans diplomasından dolayı kademe ilerlemesi alabilmesi için dolandırmak kastıyla dilekçe yaptığının tespit edildiğini mahkeme aktardı.

Polis memuru Ortunç Özbaylı 12 Eylül 2023 tarihinde ayrıca zanlı Ilık’ın KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sahte olduğunu bildiği yüksek lisans diplomasından dolayı kademe ilerlemesi alabilmesi için dolandırmak kastıyla KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyidi sıfatıyla yazı yazdığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Özbaylı aktarmış olduğu tüm olgular ışığında tahkikatın yeni başladığını şu ana kadar sahte diploma meselesi ile ilgili olarak toplam 11 ifade temin edildiğini ve alınması gereken birçok ifade olduğunu belirtti. Polis ayrıca Zanlı Ilık’ın kademe ilerlemesi alabilmesi için adına düzenlenen sahte diplomaları personel dairesine sunarak kademe ilerlemesi alıp almadığı ve suçtan kaynaklı gelir elde edip etmediğinin araştırılması gerektiğini de mahkemeye aktararak soruşturmanın seyrinin değişe bileceğini de belirtti.

Polis zanlı Ilık’ın kademe ilerlemesi alıp Suç geliri temin etmesi halinde zanlı Ilık’ın aleyhine yürütülen soruşturmada suçların nevinin değişeceğini de göz önünde bulundurarak tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Ilık’ın avukatı müvekkilin hasta olduğunu ayakta durmakta zorlandığını ayrıca damarlarında tıkanıklık olduğundan doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Söz alan zanlı Işıktaş ise suçsuz olduğunu ömrünü akademik kariyerine adadığını süreç içerisinde suçsuzluğunun anlaşılacağını belirti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Dündar ayrıca zanlı Ilık’ın doktor kontrolünden geçirilmesi ve sağlık durumu hakkında doktor raporu hazırlanmasına da emir verdi.