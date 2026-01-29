Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık F.Ü., ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, meselenin tahkikat memuru olan tanığın dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmanın 2 Şubat Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.

- Tahkikat memuru tanık olarak dinlendi

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Meselenin tahkikat memuru Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral, iddia makamının tanığı olarak dinlendi. Bugünkü duruşmayla birlikte tanık sayısı 5’e yükseldi.

Koral, bugün mahkemeye 20 emare sundu ve böylece davayla ilgili emare sayısı ise 21 oldu.

Mahkeme, tahkikat memurunun dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmanın 2 Şubat Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.