Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle, ülkemizde başlatılan çeşitli yardım kampanyalarına ek olarak maddi yardım toplanması için de gerekli girişimler KKTC Başbakanlığı tarafından yapılmış ve toplanacak maddi yardımlar tek çatı altında toplandı

Yaşanan deprem felaketi sonrasında, bazı kötü niyetli şahıslar tarafından deprem yardımı adı altında birçok sahte internet sitesi oluşturularak dolandırıcılık yapıldığı gözlemlendi

Söz konusu sahte sitelerin gerçekte TC İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile herhangi bir bağlantılarının olmadığı halde, “AFAD Resmi İnternet Sitesini” taklit ederek ve/veya depremzedelere yardım maksatlı bağış topladıkları izlenimi sergileyerek, bağış yapmak isteyen şahısların kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri ile kimlik bilgilerini ele geçirdikleri tespit edildi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, 32/2020 sayılı “Bilişim Suçları Yasası” kapsamında gerekli girişimler yapılarak şu ana kadar tespit edilebillen söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi sağlandı.

Deprem felaketi nedeniyle maddi yardım yapmak isteyen şahısların mağduriyet yaşamaması adına, K.T. Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan “KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Hesabı’nı” (Hesap No:1301824) (UBAN CT52 1200 0010 0000 0000 0130 1824) kullanmaları istendi.