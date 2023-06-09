Lefkoşa’da dün saat 15.00 sıralarında Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, GKRY bölgesinden KKTC’ye kullanımlarındaki araç ile geçiş yapmak isteyen G.C.(E-51) ve K.K.(K-61), tasarruflarında bulundurdukları daha önceden sahtelenmiş araç sigorta poliçesini, işlem yaptırmak için görevli memura vererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi. G.C. ve K.K. tutuklandı.