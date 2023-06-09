Lefkoşa’da dün saat 15.00 sıralarında Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, GKRY bölgesinden KKTC’ye kullanımlarındaki araç ile geçiş yapmak isteyen G.C.(E-51) ve K.K.(K-61), tasarruflarında bulundurdukları daha önceden sahtelenmiş araç sigorta poliçesini, işlem yaptırmak için görevli memura vererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi. G.C. ve K.K. tutuklandı.
Sahte araç sigortasını tedavüle sürmeye çalışan 2 kişi tutuklandı
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