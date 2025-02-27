Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yürütülen eğitim sürecinin bir etabı daha tamamlandı.

- Dinçyürek: “Sağlıkta kalite yönetimi konusunda önemli bir aşamaya gelindi”

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan görevlendirilen üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, sağlıkta kalite yönetimi konusunda önemli bir aşamaya gelindiği vurgulandı.

Eğitim sürecinin, başlangıçta çevrim içi yapılan görüşmelerle başladığını aktaran Dinçyürek, hazırlık çalışmalarının ardından Türkiye'den gelen bilim insanları ve yöneticilerin katılımıyla dört gündür sağlıkta kalite yönetiminin seminerler ve sahada yürütülen inceleme çalışmalarıyla devam ettiğini kaydetti.

Dinçyürek, hasta güvenliğini ön planda tutan sağlıkta kalite yönetimi kılavuzu oluşturulması için hızlı adımlar atıldığını da belirterek, ayrıca, iki hafta içinde Ankara'da teknik düzeyde toplantıların devam edeceğini ve burada yapılan çalışmaların raporlanarak somut bir yol haritasıyla takvimlendirilme aşamasına geçileceğini dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinde görev, yetki ve sorumlulukların netleşeceği, hizmet akışının belirginleşeceği bir sistemin oluşturulması için önemli bir süreçten geçildiğini işaret eden Dinçyürek, açıklamasında projeye sundukları destekten dolayı T.C. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Bakan Dinçyürek, toplantının ardından eğitim sürecinde görev alan uzman ekibe, katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.