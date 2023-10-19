Sağlık Bakanlığı, “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında etkinlik düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik yarın 12.00 – 14.00 saatleri arasında Sayıştay Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

Etkinlikte, Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Diker, Meme Kanseri konusunda eğitim verecek, Kanser Kayıt Birimi Sorumlusu Dr. Minel Özen’in “2019 – 2020 yılı Kanser İstatistikleri”ni açıklayacak, Sağlık Bakanlığı Yayım ve İstatistik Şube Amiri Özgür Aldemir Pastırmacıoğlu da kanser istatistikleri ile ilgili bilgi verecek.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan Topçuoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlke Akçay, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de konuşma yapacak.

Meme Kanseri Farkındalık etkinliğine herkes davet edildi.