Sağlık Bakanlığı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yarın Girne Acapulco Resort Convention Grand Ballroom’da etkinlik düzenliyor. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile GİKAD tarafından düzenlenecek etkinlik saat 12.30'da başlayacak.

Etkinlikte, uzman doktor hastalığın erken evrede saptanmasının yanı sıra risk faktörleri ve erken tanı yöntemleriyle erken teşhisin önemi konusunda bilgi vereceği seminerin ardından kanseri yenmiş dört kişinin yer alacağı söyleşi düzenlenecek. Etkinlik mini konserle son bulacak.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün, 1 – 31 Ekim tarihlerini meme kanserinde erken tedavi ve teşhisin önemini vurgulamak, ayrıca farkındalığı artırmak amacıyla “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlediğini belirtti.