Ebola virüsünün tanısının konulabilmesi amacıyla alınan örneklerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilmesine karar verildiği, İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin de hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların tedariki için girişimlere başladığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yazılı açıklamasında, Ebolanın nadir ancak hayatı tehdit edebilen bulaşıcı viral bir enfeksiyon olduğu ve enfekte olmuş hayvan ve insan vücut sıvılarından bulaşabildiği belirtildi.

Hastalarda ateş, üşüme, titreme, baş ve kas ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, döküntü semptomları olabildiği kaydedilen açıklamada, ilerleyen evrelerde ise hastalarda mukozal kanama yaşanabildiği, septik şok, çoklu organ yetmezliği gelişebildiği ve hastalığınölüm ile sonuçlanabildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ebola virüsünün tanısı konulabilmesi amacıyla alınan örneklerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilmesine karar verilmiştir. Söz konusu hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere monoklonal antikor (Ebanga/ansuvimadzykl- Inmazeb) ilaçların tedariki için İlaç ve Eczacılık Dairesi girişimlere başlamıştır." denildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin uluslararası sağlık örgütlerinin konuya ilişkin açıklama ve kararlarını izlemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, , ek tedbirlerin alınmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkması halinde gerekli bilgilendirme kamuoyu ile paylaşılacağı da vurgulandı.