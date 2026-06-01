Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Bayram tatili öncesinde hükümetin çeklerinin geri döndüğüne” yönelik iddiaların doğru olmadığını kaydederek, bu gibi söylemlerin devlete saygısızlık olduğunu kaydetti.

Bakan Berova, kamu maliyesinin dün ve bugün olduğu gibi yarın da mükellefiyetlerini yerine getireceğini vurguladı.

Meclis Genel Kurulu’nda Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ve Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) yasaları oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun, Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) yasa tasarısına ilişkin raporu okudu. Atun, tasarının oy çokluğuyla komiteden geçtiğini kaydetti.

-Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, tasarıya ilişkin söz alarak, Bütçe Dairesi’ni konuşurken bütçe ve kamu maliyesinin de konuşulması gerektiğini kaydederek, Maliye Bakanlığı’nın gün içerisinde "3 milyar TL, 7 milyon dolar ve 15 milyon sterlin borçlandığını" söyledi.

“Kamu maliyesi batırılmış durumdadır.” değerlendirmesi yapan Barçın, devletin çeklerinin bayramdan önce dönme noktasına geldiği, vatandaşa verecek nakit bulunmadığından bankalarda takas işlemlerinin tamamlanma saatinde iki saatlik uzatma yapıldığı” iddiasını paylaştı. Barçın, “Devletin çekinin bankalardan geri dönme noktasına geldiği bir yapıyla karşı karşıyayız.” dedi.

Barçın, “hükümetin hayat pahalılığı ödeneği olarak en fazla yüzde 12 verebileceğini, bu nedenle son iki aylık hayat pahalılığının ödenemeyeceğini" de ileri sürdü. Barçın, “maliyenin parası olmadığı ancak hükümetin müşavir sayısının artırılması yönünde bir yasa çalışması üzerinde çalıştığı” eleştirisinde bulundu. Barçın, müşavir olmak için altı yıl şartının, dört yılın ardından bir sonraki seçimde yine bürokratların parti için çalışmasını sağlamaktan kaynaklandığını ileri sürdü. Barçın, “mali disiplin” vurgusunda bulundu.

Elektriğe yapılan zamma işaret eden Milletvekili Barçın, mevcut elektrik tarifelerine eleştiri getirerek, “Devlet 35 TL verirken casinolar neden 15 TL veriyor?” diye sordu. Kamu kaynaklarının adil kullanılmadığını söyleyen Barçın, CTP’nin hükümete gelmesi durumunda bunu düzelteceklerini kaydetti.

Diğer kurumlar paylaşırken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait (Kıb-Tek) mali bilançolar ile üretim ve tüketim istatistiklerinin yıllardır internet sayfasında yayımlanmadığını belirten Barçın, “Vatandaşın görmesini neden istemiyorsunuz?” dedi; şeffaflık çağrısında bulundu. Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in bu soruları cevaplaması gerektiğini kaydetti.

Barçın, “Bütçeyi bu duruma düşürenlerin hazırladığı yasaya onay vermemiz mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

- Maliye Bakanı Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ın ardından söz alarak, Barçın’ın konuşmasında “aşağılayıcı bir üslup” kullandığını ve halkı yanlış bilgilendirdiğini söyledi.

Berova, yıllardır yapılamayan icraatların bu hükümet döneminde tamamlandığını, birçok yasanın da yine bu dönemde Meclis’ten geçtiğini söyledi. Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası, Tasdik Memurları Yasası, Sigorta Hizmetleri Yasası ile Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi’ne ilişkin çalışmaları örnek gösteren Berova, hükümetin birçok tüzüğü de hayata geçirdiğini belirtti.

CTP’nin “yeni bir korku stratejisi” geliştirdiğini söyleyen Berova, CTP milletvekillerinin komitelerde kabul ettiği tasarılara ilişkin sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından Genel Kurul’da bu tasarıları reddettiğini kaydetti. Berova CTP milletvekillerinin şimdi ise “Başımıza bir şey gelmesin” düşüncesiyle teşkilat yasalarına bile “hayır” dediğini belirtti ve bunu “liyakatsizlik” olarak nitelendirdi.

Çeklerin dönmesine ilişkin iddialara da yanıt veren Berova, “Rahat olun. Biz CTP değiliz. Bizim hükümetimizde Maliye’nin çekleri geri dönmez.” dedi. Bu söylemlerin devlete saygısızlık olduğunu kaydeden Berova, kamu maliyesinin dün ve bugün olduğu gibi yarın da yükümlülüklerini karşılayacağını kaydetti. Berova, “Manipülasyonla doldurulmuş söylemlere inanılmaması” çağrısında bulundu.

Altı somut adımla gelecek altı ay içinde bütçe yasasında öngörülmeyen 20 milyar TL’lik gelir hedeflendiğini söyleyen Berova, bu gelirle her ay oluşan borçlanma ihtiyacının ortadan kaldırılacağını, ardından da kaynakların bugüne kadarki borçlar için kullanılacağını belirtti. Berova, buna rağmen CTP’den ekonomi tedbir paketine ilişkin tek bir somut adım açıklanmadığını söyledi.

Komite üyelerine yasayı hayata geçirdikleri için teşekkür eden Bakan Berova, Merkezi İhale Komisyonu’nun da teşkilat yasasının hazırlandığını, dönem sonuna kadar onun da hayata geçirilmesini istediklerini belirtti.

- Barçın

Bakan Berova’nın ardından yeniden söz alan Milletvekili Barçın, “bayram öncesinde çeklerin ödenmesinde sıkıntı yaşandığı” iddiasını yineleyerek, bunun “liyakatsız yönetim” nedeniyle olduğunu savundu.

Maliye Bakanı Berova, yerinden söz alarak, Barçın’ı “yalan söylemekle” suçladı, devlet çeklerinin geri dönmeyeceğini kaydetti.

Barçın, bunun yanında, hükümete Gaziveren’de sahil şeridinin tek bir şirkete kiralanması konusunda bir çalışma olup olmadığını sordu.

- Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gaziveren’e ilişkin soruyu yanıtlamak için yaptığı konuşmada, “Bu ülkede halkın yararına, özel sektörü destekleyecek, yasalara uygun yapılan bir iş varsa bunun adı ‘peşkeş’ oluyor.” dedi.

Bakan Oğuz, yürütülen tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve halkın sorunlarının çözümü için yapıldığını kaydetti.

Bir yatırımcının kendi arazinin bitişiğindeki arazilere ilişkin Kaymakamlığa müracaatta bulunduğunu belirten Oğuz, ilgili Kaymakamlığın yasa gereği arazilerinin mülkiyet durumunu Tapu Dairesi’ne sorduğunu belirtti. Oğuz, “Başka yapılan bir şey yok. Bakanlığa herhangi bir şey gelmedi. Bir değerlendirme yapılmadı.” ifadelerini kullandı.

“Tüm sahil” olarak ifade edilmesinin nedeninin tek parselin bütün sahili kapsamasından kaynaklandığını belirten Oğuz, ancak tüm sahilin verilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Oğuz “Bir iş insanının yaptığı yatırım müracaatına peşkeş mi denir?” diye sordu.

- Meclis yarın çalışmalarına devam edecek

Bakan Oğuz’un ardından Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın bütünü üzerinde ve ardından madde madde oylama yapıldı. Tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul, ardından Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) yasa tasarısının üçüncü görüşmesini yaptı. Tasarı, 27 kabul, üç ret oyu ile kabul edildi.

Bugünkü çalışmalarını tamamlayan Genel Kurul, yarın denetim göreviyle toplanacak.