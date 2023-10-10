Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, KIBRIS MANŞET’in gündeme getirdiği “Herkese maaş var özel güvenliklere yok” başlıklı haberin ardından KIBRIS MANŞET muhabirine açıklama yaptı.

Dinçyürek yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı görevine yeni geldiğini ve ödemeler konusunda yürütülen prosedüre ilişkin yarın gerekli bilgiyi alacağını kaydetti.

Dinçyürek kimsenin mağdur edilmemesi için gerekenin yapılacağını ve bakan olarak görevinin vatandaşa hizmet olduğunu ifade ede ederek, kimsenin mağdur olmaması için gerekenin yapılacağını belirtti.