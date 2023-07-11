Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda basın camiasının gününü kutladı.

Bakan Altuğra mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’taki ilk Türkçe gazete Saded’in yayınlandığı tarih olan 11 Temmuz, Kıbrıs Türk basın tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Dünden bugüne Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesi olmuş, Kıbrıs Türk tarihinin yazılmasına tanıklık etmiş, tarihin şekillenmesinde öncü olmuştur.

İlkelerin gelişiminde önemli bir role sahip olan ve mesleki etik değerler çerçevesinde kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevini üstlenen basın dünyada olduğu gibi KKTC'de de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizde çok sesliliğe ve demokrasiye katkı yapmayı, imkânsızlıklara rağmen halkımızın haklı sesini içte ve dışta duyurmayı, yılmadan başarıyla sürdüren basın camiasının, 11 Temmuz Basın Günü’nü en samimi duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”