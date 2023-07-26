Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bugün Güzelyurt’taki temasları çerçevesinde Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanmasıyla ilgili görüşen Altuğra ve Özçınar, daha sonra Güzelyurt Hastanesi’ni yerinde inceledi.

Altuğra, bugün yapılan incelemede hastanenin tamamlanmasıyla ilgili nasıl bir yol haritası çizileceğinin belirlendiğini söyleyerek, sürecin ilerlemesi için gerekli görüşmelerin Ağustos ayı içinde başlanacağını kaydetti.