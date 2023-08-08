Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Bakan Altuğra mesajda şöyle dedi:

" 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biridir.

59 yıl önce yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak vatan savunması için Erenköy’e koşan yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk gencimiz, Erenköy halkıyla birlikte Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergilemiş ve bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçmiştir.

Varoluş mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün cesaret ve iradesinin en önemli sembolüdür.

Erenköy Direnişi’nin 59. yılında, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum"