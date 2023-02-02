İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken köyü muhtarı Turgut Özyöre ve azaları kabul etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de muhtarlarla birlikte tüm köylere hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

Sadıkoğlu, İskele ve tüm köyleriyle birlikte daha kaliteli ve daha sağlıklı yarınlara ulaşacaklarını belirtti.