İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 20 Temmuz’un barışın ve özgürlüğün sembolü olduğunu vurguladı.

“Barış ve özgürlük kelimesi; takvim yaprakları her yıl 20 Temmuz’u gösterdiğinde daha da anlam kazanıyor’ diyen Sadıkoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı şöyle:

“Bizleri esaretten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa kavuşturan gün 20 Temmuz; barışın ve özgürlüğün sembolü. Bizler de bağımsızlığımızı bize armağan eden Mutlu Barış Harekatı’nı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı, yarım asıra bir kala 49. yılında büyük bir heyecan ve gururla karşılıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri Rum’un insafına terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren, şanlı bayrağımızın altında özgürce, vatan toprağımızın üzerinde huzurla yaşamamızı sağlayan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere herkese minnettarız.”

Arif Nihan Asya’nın da dediği gibi, ‘senin altında doğdum, senin altında öleceğim.’ Bayrağımız gururla dalgalanmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşamaya devam edecek. Bu vesileyle tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”