Konser piyanisti Rüya Taner, dün Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Taner, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğiyle yürütülen "Rüya ile Gerçek" projesi kapsamındaki etkinlikte mini bir konser verdi ve söyleşi gerçekleştirdi.

"Rüya ile Gerçek" projesi kapsamında bundan sonraki etkinliklerin takvimi de duyuruldu.

Taner yarın Lefkoşa Atatürk Öğretmen Akademisi'nde, 10 Mart'ta İskele'de Bekirpaşa Lisesi’nde ve EVKAF Türk Maarif Koleji'nde sanatseverlerle buluşacak. Taner son olarak 11 Mart'ta Yenierenköy'de Erenköy Lisesi ve bölge okullarında öğrencilerle bir araya gelecek.