Rusya'da geçen yıl 12 yıl hapse çarptırılan ve daha sonra tutuklu takasında serbest bırakılan Karelina, uçakla Maryland'daki Joint Base Andrews Havalimanı'na geldi.

Havalimanında yetkililerce karşılanan Karelina, ABD'ye döndüğü için oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Daha sonra Amerikan medyasına açıklama yapan Karelina, Başkan Donald Trump'a minnettar olduğunu ve gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

ABD-Rusya çifte vatandaşı Karelina, Ukrayna'ya yardım sağlayan ABD merkezli kuruluşa para bağışı sonrası "vatana ihanetten" 12 yıl hapse çarptırılmıştı.

Karelina, ABD ile Rusya arasında yapılan bir tutuklu takası anlaşması kapsamında serbest bırakılarak ABD'ye gönderilmişti.

ABD basını, tutuklu takası için Karelina’nın hava yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinden ABD'ye gönderildiğini aktarmıştı.

ABD hükümetinin tutuklu takası kapsamında Karelina'nın karşılığında "2023'te Kıbrıs'ta tutuklanan Alman-Rus uyruklu Arthur Petrov"u salıverdiği bildirilmişti.

Haberde, tutuklu takası açıklamasının, ABD ile Rusya heyetlerinin, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere bugün İstanbul'da ikinci kez bir araya geldiği görüşmeye denk gelmesinin dikkati çektiği vurgulanmıştı.