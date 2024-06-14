Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile ateşkes şartlarının uygulanması durumunda çatışmaları durduracaklarını belirterek, "Şartlarımıza tepki bekleyeceğiz." dedi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle başkent Moskova'daki bakanlık binasında yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Putin'in, Ukrayna ile ateşkes için Rusya'nın şartlarını açıkladığını ve "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Eğer bu sinyal dikkate alınmayacaksa, Batılı ortaklarımızla ilgili hayal kırıklığına uğrayacağız. Kimsenin peşinde koşmayacağız. Belirli ülkelerdeki büyükelçilerimiz, Putin'in konuşma metnini iletecek ve neyin kastedildiğini, durumun arka planını anlatacak. Şartlarımıza tepki bekleyeceğiz. Birçok ülkenin bu hususları anladığından eminim."

Söz konusu şartların ültimatom niteliğinde olmadığını savunan Lavrov, "Putin, bir nevi taviz unsurları ile birlikte iyi niyet, jest hususlarını sıraladı." ifadesini kullandı.

Lavrov, "Batı'nın Rusya'yı tekrar kandırıp kandırmayacağı" yönündeki soruya "Bunu bilemeyiz. Putin'in bildirdiği şartlarda bu sorunu çözmeye hazırız. Bu şartların uygulandığını anladığımızda, çatışmayı durduracağız." yanıtını verdi.

Bakan Lavrov, Putin'in Ukrayna ile ilgili tekliflerinin, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne de ele alınacağını umduğunu dile getirdi.

- "Avrupa Atlantik güvenliği kavramı Rusya için artık geçerli değil"

Rusya'nın daha önce Atlantik niteliğindeki yapılarda yer aldığına dikkati çeken Lavrov, "Avrupa Atlantik güvenliği kavramının Rusya için artık geçerli olmadığını" söyledi.

Lavrov, Avrasya bölgesinde güvenliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabileceklerini belirterek, "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.