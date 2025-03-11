Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üst düzey yabancı bir heyetin Moskova'yı ziyaretine, Ukrayna'nın İHA'larının ilk kez eşlik etmediğini ifade etti.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Moskova'ya ziyareti sırasında Ukrayna'nın şehre İHA'lar gönderdiğini kaydeden Zaharova, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin sponsorlarını, Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini sağlamak olan asıl amacından mahrum bırakarak sadece konuşma seviyesine indirdiği örgütün başkanından bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine İHA'larla, savaşın başından bu yana en yoğun saldırıyı düzenlemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 İHA'nın gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu, bunlardan 91'nin Moskova üzerinde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde düşen İHA'ların bazı binalara zarar verdiğini belirtmişti.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını ifade etmişti.