BBC’nin haberine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba dokuz mürettebatı bulunan gemide bir Mısırlı aşçının öldüğünü belirtmişti. Victress adlı Panama bandıralı gemi Vessel Finder’a göre Türkiye’den Romanya’ya yola çıkmıştı. Ukrayna Donanması, saldırıyı Rusya’nın düzenlediğini ileri sürmüştü.

‘Duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getiriliyor’

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasıysa şöyle:

“Bu sabah (22 Haziran) Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli, Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşımızın yaralandığı öğrenilmiştir.

Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir.

Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz’deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık, her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir.

Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanması, ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz.”